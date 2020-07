Inter, Joao Mario saluta la Lokomotiv: “Grazie a tutti per avermi fatto sentire a casa”

“Vorrei ringraziare tutti alla Lokomotiv Mosca, dal Presidente allo staff tecnico, i miei compagni e i fan per avermi fatto sentire a casa durante questa stagione. È stato un piacere indossare questa maglia e lottare per i vostri colori. Parto con un ricordo molto positivi per i momenti che abbiamo condiviso insieme. Vi auguro il meglio!”. Con questo messaggio social Joao Mario, centrocampista dell’Inter, ha voluto salutare la Lokomotiv Mosca, club in cui ha giocato in prestito per una stagione. Ora il classe ’93 tornerà in nerazzurro e si cercherà una nuova sistemazione.