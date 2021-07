Joao Mario, lo Sporting porta tutti in tribunale: intesa Inter-Benfica, ma ora…

I campioni di Portogallo insistono: la clausola esiste, 30 milioni di indennizzo o l'affare non può concretizzarsi

La questione Joao Mario assume sempre più i contorni di una telenovela: il centrocampista portoghese, dopo i mancato accordo con lo Sporting Lisbona, ha trovato un'intesa con i rivali del Benfica, ma la fumata bianca è tutt'altro che scontata. L'Inter spera di chiudere in fretta ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, il rischio che tutto si protragga ulteriormente esiste:

"Dentro al derby bollente di Lisbona nel 2021, tra schermaglie e minacce di cause, è finita pure l'Inter. I nerazzurri, in fondo, cercano solo di chiudere nella maniera meno sanguinosa possibile l'infelice storia d'amore con Joao Mario, anzi avrebbero pure trovato il modo: l'intesa per una cessione definitiva al Benfica è stata praticamente trovata, ma lo Sporting ora è pronto a portare tutti in tribunale, appellandosi a un presunto cavillo nel contratto. Ci sarebbe una penale da pagare da 30 milioni in caso di cessione da parte dei nerazzurri a una qualsiasi squadra portoghese diversa dallo Sporting. L'interpretazione della clausola è assai dibattuta ma, anche alla luce dei precedenti e della giurisprudenza Uefa, Joao sembra ben avviato a indossare il rosso Benfica".