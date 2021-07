Joao Mario tradito dallo Sporting: ecco l’offerta irrisoria presentata all’Inter

Il centrocampista portoghese sperava di rimanere nella sua squadra di origine, mai due club non hanno trovato un'intesa

Joao Mario non resterà allo Sporting Lisbona: il centrocampista portoghese, tornato in prestito per una stagione nella squadra dove è cresciuto, non è stato riscattato, nonostante la volontà comune fosse quella di proseguire insieme. L'Inter non avrebbe posto ostacoli alla cessione del giocatore, ma è stata chiara sulla cifra necessaria per concludere l'affare: 7,5 milioni di euro.