Joao Mario idea Benfica, Sporting minaccia l’Inter. Ma c’è chi è pronto con i 7,5 mln

Il centrocampista portoghese è di nuovo a tutti gli effetti un calciatore dell'Inter: diverse le squadre interessate

Joao Mario piace al Benfica e, soprattutto, al tecnico Jorge Jesus, che lo ha allenato allo Sporting nella stagione 2015/16. Ma c'è un grosso ostacolo al momento: lo Sporting Lisbona, qualora il giocatore si trasferisse in un altro club portoghese, dovrebbe ricevere un'indennità di 30 milioni di euro . Un accordo definito ai tempi della cessione del classe '93 all'Inter nell'estate del 2016: al Da Luz, ora, si studia il modo per superare questo ostacolo.

Secondo una fonte molto vicina a Joao Mario, il giocatore non starebbe prendendo in considerazione l'opzione Benfica, spiegando che, su sua richiesta, si stanno valutando altre soluzioni, in questo caso al di fuori del campionato portoghese. Lo Spartak Mosca, squadra nella quale il centrocampista ha già giocato, si è mostrato pronto ad versare i 7,5 milioni di euro che l'Inter chiede, così come il Villarreal. Anche il Nizza, in Francia, ha mostrato interesse.