Joe Cole: “Lukaku un grande acquisto per il Chelsea. Vorrà mostrare…”

Ai microfoni di FourFourTwo, l'ex giocatore del Chelsea commenta l'arrivo di Romelu Lukaku

I tifosi del Chelsea non vedono l'ora di vedere in campo Romelu Lukaku . Otto anni dopo la sua ultima stagione con la maglia dei Blues, l'attaccante belga torna per chiudere il cerchio con il club inglese. "È un grande acquisto perché è al top della sua carriera e sta tornando a Stamford Bridge con qualcosa da dimostrare. Avremo un Lukaku che vorrà mostrare alla gente del Chelsea che era l'erede di Didier Drogba e che il club ha dovuto fare il giro largo per riaverlo", dichiara l'ex Chelsea Joe Cole che nutre grosse aspettative sulla stagione del Chelsea.

"La mia più grande speranza per il Chelsea in questa stagione è in realtà più di una speranza, è un'opportunità realistica per il Chelsea che è quella di competere per il titolo. Soprattutto dopo la loro recente vittoria in Supercoppa, vedo che stanno vivendo una stagione eccezionale".