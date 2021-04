Superlega, Boris Johnson: “Sarebbe molto dannosa per il calcio. I club coinvolti…”

Anche il primo ministro inglese, Boris Johnson, condanna l'ipotesi della Superlega europea

Anche Boris Johnson condanna l'ipotesi della Superlega europea, che - secondo il Premier britannico - sarebbe "molto dannosa per il calcio". Come già i vertici della Federcalcio inglese, così come quelli della Premier League, anche il Primo ministro britannico boccia senza appello la nuova competizione.