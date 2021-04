Superlega, bocciatura della Fifa: “Non rispetta i principi. Serve il dialogo”

La Fifa replica dopo la notizia della nascita della Superlega: per l'organo internazionale non rispetta i principi, ma c'è l'apertura al dialogo

La Superlega va contro tutti i principi difesi della Fifa che però resta disponibile al dialogo. A stretto giro di posta arriva la bocciatura da Zurigo nel neonato torneo portato avanti per il momento da 12 club europei . La Fifa ha ribadito di essere favorevole alla "solidarietà nel calcio" e a "un modello di ridistribuzione equa che possa aiutare a sviluppare il calcio come sport, in particolare a livello globale, che è la missione principale della Fifa. A nostro avviso, e in conformità con i nostri statuti, qualsiasi competizione calcistica, nazionale, regionale o globale, dovrebbe sempre riflettere i principi fondamentali di solidarietà, inclusività, integrità ed equa ridistribuzione finanziaria.

Inoltre, gli organi di governo del calcio dovrebbero impiegare tutti i mezzi legali, sportivi e diplomatici per garantire che ciò rimanga così. In questo contesto, la Fifa non può che esprimere la sua disapprovazione per una 'lega separatista europea chiusa' al di fuori delle strutture calcistiche internazionali e che non rispetti i principi sopra menzionati". Dalla Federazione internazionale l'invito a "tutte le parti coinvolte in accese discussioni a impegnarsi in un dialogo calmo, costruttivo ed equilibrato per il bene del gioco e nello spirito di solidarietà e correttezza. La Fifa, ovviamente, farà tutto il necessario per contribuire a una soluzione che sia nell'interesse generale del calcio".