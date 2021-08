Inter, ti ricordi Joorabchian? Ora spunta nell’affare Mbappé-Real

Sarebbe il super agente e uomo d'affari Kia, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l'intermediario dietro alla trattativa

Mancano pochi giorni alla fine del mercato. L'addio di Mbappé al PSG sembra scritto ormai. C'è grande attesa attorno all'affare che però non è ancora stato chiuso. Pochettino ha convocato il francese per la gara col Reims. Il Real Madrid pare abbia dato un ultimatum al club parigino sulla risposta da dare all'offerta da 170 mln + 10 di bonus. Sui giornali spagnoli regna il pessimismo: le tempistiche non tornano. Si parla di rapporti tesi tra i due club e pare che sia entrato in scena, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, una vecchia conoscenza dell'Inter. Il super agente Kia Joorabchian. A lui Suning si era affidata all'inizio della sua avventura al club nerazzurro (aveva lavorato sull'arrivo a Milano del suo assistito, Joao Mario, e anche su Gabigol, si associava lui anche all'arrivo di De Boer sulla panchina e si parlava di Tevez come di una sua proposta al club milanese) e allo Jiangsu per l'arrivo di Teixeira e Ramires.