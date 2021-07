Jorge Jesus: “Joao Mario porta classe alla squadra. È uno che raramente…”

Al termine dell'amichevole contro il Marsiglia, l'allenatore del Benfica ha elogiato il centrocampista

Jorge Jesus conosce bene Joao Mario . Il tecnico ha allenato il centrocampista quando militava nello Sporting prima di trasferirsi all'Inter. Ecco perché ha insistito molto per avere in squadra il portoghese. Contro il Marsiglia, ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale della stagione, il centrocampista è partito dall'inizio e al termine della gara l'allenatore ha speso belle parole.

"Joao Mario cambia molto, e per fortuna. È un giocatore che raramente sbaglia un passaggio, ha la capacità di organizzare, conoscere il gioco e variare il ritmo del gioco, cosa che noi non avevamo. Abbiamo giocatori forti in partenza, ma hanno perso palla più volte. Joao è venuto a dare quella classe alla squadra", ha detto l'allenatore.