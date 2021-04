Jorginho: “Lampard? Al Chelsea solo perché era una leggenda del club. Non era pronto”

Il centrocampista non è stato tenero nei confronti del suo ex allenatore

Intervistato da ESPN Brasil, Jorginho non è stato molto tenero nei confronti di Lampard: "Guarda, sarò molto onesto con te su Lampard. Credo che poiché è una leggenda del club, credo che abbia saltato alcuni passaggi che devi imparare per raggiungere una grande squadra. È arrivato al club dove è una leggenda, senza avere esperienza con altre squadre. Penso che sia arrivato troppo presto, abbia saltato qualche passaggio e non fosse pronto per un lavoro a quel livello, onestamente".