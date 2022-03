Jorginho: “I rigori sbagliati? Ci penserò tutta la vita. Difficile spiegare”

Il centrocampista azzurro analizza la sconfitta dell'Italia contro la Macedonia, che costa la partecipazione ai prossimi Mondiali

Jorginho, ai microfoni di Rai Sport, ha provato a spiegare i motivi che hanno portato alla sconfitta contro la Macedonia che è costata all'Italia la partecipazione ai Mondiali di Qatar 2022: "Difficile spiegare, difficile trovare queste risposte. Fa male, tanto male, è un dispiacere enorme. Faccio fatica a trovare risposte adesso, sono sincero: sono ancora incredulo. Non credo che sia mancata la creatività, rivedo sempre le partite e abbiamo sempre creato tanto e dominato le partite. Purtroppo non siamo riusciti a concludere, non è mettere la colpa su qualcuno ma è una realtà che dobbiamo guardare. Abbiamo espresso un bel calcio, abbiamo vinto partite e gli Europei, ma purtroppo in queste ultime partite non siamo riusciti a concludere e abbiamo commesso piccoli errori che hanno fatto la differenza. I rigori sbagliati? Sinceramente è difficile. Come ho detto prima dobbiamo anche guardare la realtà, non siamo riusciti a concludere e mi ci metto di mezzo anche io. Mi fa male quando ci penso perché ancora ci penso e ci penserò per tutta la mia vita purtroppo. Andare lì per due volte e non riuscire ad aiutare la squadra e i compagni e fare felice il tuo Paese è una cosa che ti porti dietro e pesa tanto. Si dice di tirare su la testa e andare avanti, ma fa male".