La dedica speciale di Agus

In queste ore la moglie Agus ha ripostato le immagini di Lautaro in lacrime dopo la vittoria con l'Argentina. "So quanto sacrificio ci sia dietro a quelle lacrime. Enorme", ha sottolineato la moglie del Capitano dell'Inter. L'argentino sta raccogliendo i frutti di un lavoro che parte da lontano e che lo ha visto sempre pronto a rialzarsi, anche quando le cose non andavano così bene.