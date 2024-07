Si aspettava di rivedere Gudmundsson in ritiro?

"Sì, perché la società con me era stata chiara. A oggi è un giocatore del Genoa, l'ho detto anche alla presentazione. Si allena, è un grande professionista. L'altra sera gli ho chiesto se è felice, lui è molto felice. Vedremo gli sviluppi delle prossime settimane, ma al momento ce lo teniamo stretto e crediamo in lui, come ci abbiamo creduto nella scorsa stagione".