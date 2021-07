Jovetic: “Entusiasta dell’Hertha, non vedo l’ora del debutto. Voglio…”

Le parole del montenegrino: "Non vedo l’ora di iniziare subito e fin dall’inizio voglio usare la mia esperienza per fare tutto il possibile per aiutare la squadra"

Annunciato poche ore fa come nuovo calciatore dell'Hertha Berlino, Stevan Jovetic, ex centravanti tra le altre anche dell'Inter, ha parlato così della sua nuova avventura: “Ho avuto ottime conversazioni con i responsabili dell’Hertha, in particolare con Fredi Bobic, ed ero entusiasta di questo progetto. Non vedo l’ora che arrivi il debutto con il club e con i miei nuovi compagni di squadra in Bundesliga. Non vedo l’ora di iniziare subito e fin dall’inizio voglio usare la mia esperienza per fare tutto il possibile per aiutare la squadra”.