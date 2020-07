In Spagna sono convinti: Jovic è finito sul mercato. Altro che prestito: il Real…

Luka Jovic è stato anche all’Inter nelle scorse settimane quando si parlava del sostituto di Lautaro Martinez. Sembra proprio che il Real Madrid ne abbia abbastanza dei suoi atteggiamenti e per questo lo avrebbe messo sul mercato. Questo è quanto riferisce il quotidiano spagnolo Marc. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la positività al Covid19 di una sua amica che avrebbe frequentato di recente e che ha costretto il club madrileno ad isolarlo.

Il giocatore è arrivato a Madrid dall’Eintracht Francoforte la scorsa estate, per 60 mln e il club spagnolo ha dovuto battere la concorrenza per acquistarlo. Non è mai riuscito a superare Benzema nelle gerarchie. Avrebbe quindi deluso le aspettative e per questo il Real sarebbe pronto ad ascoltare eventuali offerte per il calciatore. Se prima si pensava ad una cessione in prestito adesso si pensa anche alla possibilità di cederlo in maniera definitiva.

Il carattere freddo e riservato del calciatore non ha aiutato la sua integrazione. Il suo rendimento sul campo non è stato dei migliori e a quello si è aggiunto proprio un comportamento che al Real credono davvero lontano dal modo di essere del club. Ha deciso di trascorrere l’isolamento in Serbia, lì non ha rispettato le regole del lockdown ed ha ricevuto un richiamo dal presidente serbo. È tornato infortunato e ha pensato bene di fare un barbecue con il giocatore del Getafe, Maksimovic e con quello dell’Atletico, Saponjic contravvenendo alle regole del protocollo della Liga. Ha visto infine un amico risultato poi positivo al Covid19 e ha costretto il club ad isolarlo.

25 partite giocate in stagione, 8 da titolare, 770 minuti in campo e due gol segnati. Questo il suo bilancio fin qui. Le necessità economiche del Real Madrid potrebbero mettere presto la parola fine alla sua avventura. “Quella di un giocatore dal quale ci si aspettava molto ma ha dato molto poco”, conclude il quotidiano spagnolo.

(Fonte: marca.com)