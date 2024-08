Juan Maldonado Jaimez Júnior, conosciuto semplicemente come Juan, è stato ospite del programma MunDu Meneses e ha parlato della sua amicizia con Adriano. Insieme hanno condiviso lo spogliatoio del Flamengo e Juan è rimato impressionato dalle qualità dell'ex Inter: "Adriano è arrivato ad un livello molto alto. Quello che ha fatto in Europa non è da tutti".