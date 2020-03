Coronavirus, Juan Jesus: “In Italia situazione drammatica. Difficile ripartire col campionato”

Intervistato da Fox Sports, l’ex Inter Juan Jesus ha parlato della difficile situazione che sta attraversando l’Italia a causa della diffusione del coronavirus. “Sfortunatamente stiamo affrontando questa ‘guerra invisibile’ in Italia. Siamo in quarantena. La situazione è molto triste. Parlo con la mia famiglia ogni giorno, grazie al cielo, stanno tutti bene. Grazie a Dio ho una bella casa in cui vivere. Immaginate chi invece ha più bisogno? C’è una signora che lavora per noi, suo marito e sua figlia non possono lavorare. E noi li aiuteremo. Il coronavirus viene trasmesso molto facilmente. Qui in Italia la situazione è drammatica. Molto difficile ripartite col campionato, c’è in gioco la vita delle persone. Non esiste una data programmata per il ritorno delle attività. Chi può stare a casa il più a lungo possibile, deve restarci”, ha sottolineato il brasiliano.

(Fox Sports)