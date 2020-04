Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista di Inter e Juve Jugovic ha parlato del suo ex compagno in bianconero Conte, ora alla guida dei nerazzurri:

“Conte è un professionista super, onora il suo lavoro: dà il 100% per la sua squadra, qualunque sia, e mette tutto se stesso per la vittoria. Su Sarri alla Juve dico che è giusto a volte cercare qualcosa di nuovo, fuori dagli schemi tradizionali e che i tifosi non si aspettano”.