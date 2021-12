River, Julian Alvarez: “Futuro? Non so cosa succederà a gennaio. Deciderò…”

Tutti pazzi per Julian Alvarez. Il talento del River Plate ha trascinato i biancorossi in campionato ma anche nel recente Trofeo de Campeones

"Futuro? Non so cosa accadrà. Adesso pensiamo a festeggiare e a gennaio vedremo se inizierò la pre-stagione col River o se succederà altro. Mondiale? Sì, c'è il Mondiale e sappiamo cosa significhi per i giocatori che stanno nel giro della Seleccion. Quando ci sarà da prendere una decisione, sceglierò il meglio per me".