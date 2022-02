Julio Cesar: “Negli anni all’Inter mi sentivo il migliore. C’erano partite in cui…”

Intervistato da Rede Bandeirantes, l'ex portiere brasiliano ricorda i suoi anni all'Inter

Intervistato da Rede Bandeirantes, Julio Cesar ha ricordato i suoi anni all'Inter. Per alcune stagioni il brasiliano era considerato uno dei migliori portieri al mondo. "Non ho visto nessun portiere davanti a me, a dire il vero, ho visto tutti i portieri nello specchietto retrovisore. Quindi, era una cosa incredibile quando scendevo in campo. Mi sentivo come un portiere con un mantello rosso, c'erano partite che sapevo non avrei subito gol".