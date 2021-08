Julio Cesar: “Lukaku? Dura per l’Inter dire no al Chelsea. Servono i giusti sostituti”

L'ex portiere dell'Inter ha parlato nel corso della presentazione della UEFA Champions League su Prime Video

"L'Inter deve rispettare il fairplay finanziario e far quadrare i conti. Antonio Conte e' un allenatore fortissimo, Lukaku ha fatto una stagione grandissima, ma credo che per l'Inter adesso sia difficile non accettare un'offerta del genere del Chelsea".