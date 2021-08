Di Marzio: “Inter, Zapata a una condizione. Lukaku-Chelsea, spiegherà tutto Rom”

Le ultimissime dell'esperto di calciomercato di Sky Sport sulla trattativa in corso sull'asse Milano-Londra

In diretta sul suo profilo Instagram, l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha aggiornato sulla situazione Lukaku-Chelsea proprio in questi minuti. “Se l’Atalanta farà Abraham dal Chelsea farà un colpo record da 40 milioni di euro. Questo acquisto sarebbe il via libera all’Inter per Zapata. Il club bergamasco cederà Duvan solo se avrà in mano il sostituto , ovviamente per prendere il colombiano l’Inter deve concludere la cessione di Lukaku al Chelsea.

Romelu ha deciso di andare, l’Inter vuole monetizzare al massimo e non basta l’offerta arrivata finora. I nerazzurri vogliono arrivare a circa 130 milioni. Io riporto quel che so e so che Lukaku ha scelto di andare al Chelsea per diversi motivi e lo ha comunicato all’Inter. Romelu si sente lusingato da questa proposta e vuole dimostrare ciò che non è riuscito a fare in passato. Se l’Inter avesse tenuto Conte, Hakimi, magari a Lukaku non sarebbe venuta questa tentazione. Non c’è un colpevole, ci sono scelte e non mi pare che Lukaku abbia smentito. Sarà poi lui eventualmente a spiegare tutto, io non sono il portavoce né dell’Inter né di Lukaku”.