Inter, J. Cesar: “Gasperini? Si capiva che era un grande tecnico. Con il gruppo…”

Nella lunga intervista concessa a Repubblica, Julio Cesar ha avuto modo di parlare anche di Gian Piero Gasperini . L'attuale tecnico dell'Atalanta arrivò a Milano nel 2011, ma la sua avventura in nerazzurro durò appena 73 giorni. «Con lui ho lavorato poco, ma si capiva che era un grandissimo allenatore. Purtroppo ai tempi non ha avuto lo stesso successo che sta avendo adesso con l’Atalanta. Pensavo già all’epoca fosse bravissimo, ora lo pensano tutti».

Dica la verità: all’Inter lui non ha legato col gruppo?

«Sinceramente non so cosa non abbia funzionato, è una domanda difficile. Ma con il gruppo ha sempre avuto un bellissimo rapporto, è un gentleman, una persona rispettosa».