Julio Cesar: “In queste gare sentivo la tensione. Dimarco sorpresa. Le voci su Inzaghi…”

"Semifinale col Barça? Quando ho visto Eto'o che faceva il terzino sinistro ho detto: "Meno male che c'era lui". Quando vedo Eto'o Aveva già vinto due volte la Coppa e a Madrid. Le voci su Inzaghi? Non riesco a capirle sinceramente perché arriva in un momento così importante in questa stagione. Non so se è successo qualcosa internamente. Brozovic? Importante per l'allenatore quando hai una rosa piena di campioni e puoi scegliere. Dimarco è una sorpresa, sta facendo dei gol importanti. Onana? Sostituire uno come Handanovic non è facile, ma è uno che ha tanta personalità e parla tanto con la squadra. Con i piedi gioca molto bene e questo è molto importante nel calcio di oggi".