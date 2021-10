Julio Cruz compie 47 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

Oggi è una giornata speciale per El Jardinero che festeggia 47 anni: l'Inter gli dedica un messaggio e lo ricorda così

"El Jardinero". Julio Ricardo Cruz nell’estate del 2003 è approdato all’Inter dal Bologna, portando alla causa nerazzurra un mix di carattere, disciplina e un innato senso del gol. Nelle sei stagioni in cui ha vestito la maglia dell'Inter, ha mostrato tutte le sue qualità, diventando un beniamino per i tifosi e un attaccante capace di realizzare 75 reti in 195 presenze, fornendo un contributo fondamentale per la conquista di 4 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.