Julio Sergio: “Scudetto? Si decide all’ultimo. Dybala? Non costa poco”

Intervenuto ai microfoni de Il Bianconero, Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha parlato così della corsa scudetto: ‘E’ difficile. Possono accadere degli sbagli come ha fatto l’Inter e tutto può cambiare. Se il Milan non se lo lascia scappare è favorita ma secondo me lo decideranno all’ultima giornata’.