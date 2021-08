Mercato Inter, Juric: “Belotti ha dato la parola che rimane, sarà il nostro capitano”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Torino, Ivan Juric ha confermato che Andrea Belotti resterà certamente al Toro

"Lui è impressionante: Belotti non andrà via, ha dato parola che rimane e vuole essere il Capitano di questa squadra. Anche se ci fosse stato accordo con altre squadre non sarebbe andato via. Anche dopo il problema alla caviglia ha dato sempre disponibilità e si è sempre allenato al massimo. Non andrà via, quest’anno sarà il nostro capitano".