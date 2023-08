Juric: “Col Milan la peggior partita da quando sono al Torino”

Triplice fischio di Milan-Torino al Meazza. Ivan Juric, allenatore granata, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:"La peggior partita da quando sono qui. Oggi c’è stato un divario enorme, la differenza fra le due squadre è stata netta sia a livello individuale che tecnico. C’è stato un divario enorme contro il Milan, che solo l’anno scorso abbiamo battuto due volte. Bisogna ragionare bene affinché i ragazzi facciano di più. Oggi ho una sensazione negativa sulla squadra, non abbiamo difeso bene e tutto è andato male. Devo ragionare bene. Capisco alcune difficoltà, anche societarie, attorno all’ambiente Torino, ma devo stare calmo e sereno per rivedere il match e per vedere cosa c’è da fare per migliorare".