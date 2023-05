Juric: “Coppa Italia? Tifo per i miei ex: nell’Inter c’è Dimarco, in Viola 5”

"Per chi tifo in finale di Coppa Italia? Tifo per i miei ex giocatori, esulto quando segna Barak. Ma nell'Inter c'è Dimarco, in Fiorentina ce ne sono cinque". Così Ivan Juric, tecnico del Torino, in merito alla finale di Coppa Italia di mercoledì, in conferenza stampa dopo il pareggio interno contro la Fiorentina.