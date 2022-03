Torino-Inter, ecco la mossa vincente di Juric: Inzaghi sapeva, ma ci ricasca

Il tecnico granata ha replicato quanto fatto nella gara di andata, con una novità che ha bloccato i nerazzurri

Pareggio deludente per l'Inter che, dopo la vittoria in Champions League sul campo del Liverpool, si fa bloccare dal Torino. Decisiva, secondo Repubblica, le mosse di Juric, alle quali Inzaghi non ha saputo replicare: "Juric ha francobollato i suoi uno a uno sull’avversario designato. Inzaghi lo sapeva (all’andata era stata la marcatura su Vidal a mandargli in tilt gli schemi) e c’è ricascato. Dati per scontati i testa a testa tra gli esterni e tra difensori e attaccanti, è stato di nuovo il depistaggio dello stopperone Buongiorno su Barella a irrigidire il gioco dell’Inter, incapace di modificare la propria ripetitività. Tallonato per ogni dove, il sardo s’è innervosito, ha sbuffato, s’è sbracciato ed è rimasto isolato dai compagni, ognuno dei quali aveva per altro addosso la sua bella gatta da pelare".