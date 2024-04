Abbiamo fatto un 4-2-3-1 molto buono nel primo tempo, avevamo tante soluzioni per muovere la palla: sono da perfezionare alcuni automatismi ma sono molto soddisfatto. Ricci? Sono convinto che arriverà in nazionale, sta facendo ottime partite: peccato l'espulsione, avrebbe potuto fare ancora meglio. Crescerà e prima o poi arriverà in nazionale. In queste ultime partite chiederò l'atteggiamento del primo tempo e vorrei restare nella prima parte della classifica: mi spiace per l'espulsione, la squadra era giusta".