Juric: “Il mio Torino mi è piaciuto. In 60 minuti pochi pericoli creati dall’Inter”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita con l'Inter e si è soffermato sulla prestazione dei suoi ragazzi. «Questa è una piazza dove sono stati fatti due anni fantastici, in crescendo, quest'anno ci si aspettava ancora di più. La squadra oggi mi è piaciuta. Ci sono stati momenti, in altre gare, che non abbiamo fatto bene, quest'anno e dove la crescita si era fermata.Vero che abbiamo perso questa partita e c'è stato l'infortunio di Schuurs, difficile da sostituire perché non abbiamo anche altri giocatori, ma ho avuto una sensazione di fiducia a livello di gioco», ha detto.