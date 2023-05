Juric: “Insulti? Mi hanno detto zingaro, nel 2023 è ora di finirla. L’arbitro ha…”

Il tecnico grana analizza poi la gara vinta per 4-0. "Abbiamo risposto nei momenti in cui dovevamo fare battaglia, e messo qualità quando c'era da vincerla". In rete anche Ilic e Ricci, due centrocampisti che stanno diventando l'architrave della squadra. "Hanno un ampio margine di miglioramento, ma come coppia è quella che mi stuzzica di più. Voglio che si buttino dentro come mezzali offensive. Hanno fatto un gol a testa e una partita molto seria dal punto di vista difensivo".