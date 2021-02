Juric: “Lasagna? Fa cose che vedevo fare a Milito. Dimarco calcia magnificamente”

Nel posticipo di oggi tra Verona e Parma, gli scaligeri si sono imposti per 2-1. Nel post partita il tecnico dell'Hellas ha parlato ai microfoni di Sky Sport

"Non era facile, abbiamo preso subito gol, abbiamo fatto una gran bella partita. Sono stracontento. Dimarco? Ci sono altri che fanno più km e non si vedono. Abbiamo sofferto poco e dominato a lunghi tratti. Lasagna è bravo, è generoso è venuto con grande voglia. Mi ha fatto un'ottima impressione anche in allenamento, gli vediamo fare cose che raramente ho visto fare, forse nella carriera da Milito, va veloce, tira forte e ha margine di miglioramento. Dimarco calcia magnificamente, ogni tanto deve fare qualche metro in meno e sfruttare il piede".