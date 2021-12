Torino, Juric: “A gennaio voglio più qualità, ma senza fare danni. Spero che…”

La sua squadra ha lottato e ha conteso all'Inter ogni pallone. Purtroppo per Ivan Juric, però, il suo Torino esce sconfitto da San Siro

"Col presidente abbiamo fatto un po' un riassunto, cercando di capire dove possiamo migliorare. Secondo me la squadra è complessa, bisogna fare le cose giuste senza fare danni. Stiamo bene in campo, facciamo le cose per bene ma manca qualcosa nelle scelte e nella gestione di palla. Quando affrontiamo squadre con il 3-5-2 e siamo in inferiorità numerica manca fluidità. Manca il passaggio giusto, bisogna lavorare molto nella velocità e magari dobbiamo prendere qualcuno in grado di dare tutto questo, senza fare danni. Vorrei alzare un po' la qualità. Spero che la società apprezzi quanto fatto finora e spero che si possa migliorare tutti insieme".