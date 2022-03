Juric: “Bene nel primo tempo, nel secondo siamo calati un po’. Rigore? Inspiegabile”

Le dichiarazioni del tecnico granata al termine di Torino-Inter

Al termine di Torino-Inter, Ivan Juric ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico granata: "Il primo tempo è stato giocato bene, gol, occasione, rigore. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' e me lo spiego col fatto che molti ragazzi hanno avuto l'influenza in questi giorni e c'è stato un po' di calo".

"Poi ci siamo ripresi alla grande, abbiamo avuto altre palle gol, non siamo riusciti a chiuderla e alla fine abbiamo preso gol come è successo quest'anno. Prima di prendere il gol abbiamo fatto due errori, in quella situazione dovevamo mantenere la palla là. L'abbiamo pagata cara questa cosa. Come fare per avere risultati all'altezza di Lazio e Atalanta? Siamo lontano anni luce come organizzazione, mercato e tutto, sono realtà diverse. Abbiamo buttato questo anno, ho la sensazione di aver fatto con la società e la squadra un grande lavoro, ma mi rimane quella sensazione di spreco. CI manca quella gestione della palla, essere più punti e avvicinarsi a quelle squadre lì. L'episodio del rigore? È l'ennesimo, ci sono state tante situazioni dove siamo stati penalizzati. Questo poi è inspiegabile, loro proveranno a spiegarlo ma è inspiegabile".