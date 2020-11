Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato così dell’imminente sosta delle nazionali, unendosi al pensiero dell’ad dell’Inter Beppe Marotta: “Per me non dovrebbe esistere in questo momento, è un massacro. Barak ad esempio va là e prende il Covid, anche se ha recuperato presto. Per le società non è facile. Qua sono abbastanza controllati, fuori rischiamo”, ha detto Juric.