Verona, Juric: “Salcedo mi stuzzica, è diverso dagli altri. Se continua così…”

Un altro gol per Eddie Salcedo, giovane attaccante del Verona di proprietà dell'Inter. Di lui ha parlato così Ivan Juric

"L'ho fatto debuttare a 15 anni. Ha avuto alti e bassi, ma per me se rimane lucido e voglioso e lavora così può diventare un ottimo giocatore. E' atipico, perché non c'è né prima né seconda punta, ma ha tempi di inserimento. Ha qualcosa di diverso rispetto agli altri. E' un ragazzo che mi stuzzica molto. Se continua così, ha 10-15 gol. Ci credo molto. Poi, ricordiamo che è un 2001. Commette ancora qualche errore, ma deve continuare così. E' molto particolare come calciatore, è un po' tutto. Alcuni movimenti che ha non li impari, lui li ha dentro".