Juric: “In questi anni a Torino ho imparato che non vinciamo mai nei derby, è una cosa…”

"In questi anni a Torino ho imparato che non vinciamo mai nei derby, è una cosa che mi disturba: vorrei cambiare l'andamento". Così il tecnico granata, Ivan Juric , alla vigilia della stracittadina contro la Juventus.

"In difesa giocherà Tameze, non ci sono altre alternative - continua l'allenatore in merito alla probabile formazione - ma non sarà la partita di Radonjic, non giocherà. Ma non penso alle due punte, contro le difese a tre preferisco due trequartisti con un attaccante".