Juric: “L’Inter è la squadra che più ci ha fatto soffrire. Voglio un Verona sempre…”

Alla vigilia della sfida valida per il 30° turno di Serie A contro l’Inter, l’allenatore del Verona Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara in programma domani sera alle 21:45 al ‘Bentegodi‘: “In questo periodo non si può nemmeno parlare di veri e propri allenamenti, ma solo di lavoro di recupero tra una gara e l’altra. Tengo a sottolineare il fatto che i ragazzi stanno facendo qualcosa di stupendo, andando oltre la fatica e gli infortuni. Un atteggiamento lodevole che appartiene anche a chi sa che non sarà più qui tra poche settimane. Il livello di attaccamento alla squadra è incredibile. L’Inter? All’andata è stata la squadra che più ci ha fatto soffrire, sono chiaramente molto forti. Non cerco scuse, cercheremo di fare la nostra gara con la mentalità di sempre. Voglio un Verona sempre motivato, non ammetto altri atteggiamenti: daremo sempre il massimo, questo lo posso garantire. Dovremo giocare con lo spirito-Hellas. Poi ci possono essere problemi, infortuni, squalifiche, ma sul resto non ammetto cali di tensione. Salcedo è molto giovane, deve crescere e va inserito gradualmente nelle rotazioni”.