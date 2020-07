Verso Verona-Inter, riecco Skriniar: Conte torna all’antica. Confermato Gagliardini. In attacco…

“Appena due partite senza prendere gol in campionato, nel 2020: la difesa dell’Inter scricchiola, è più vulnerabile del previsto e Conte ha scoperto qualche insolita fragilità”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla fase difensiva dell’Inter, punto di forza nella prima parte del campionato a differenza del girone di ritorno. A Verona ci sarà un banco di prova importante per i nerazzurri che però potranno contare su Skriniar che ha scontato col Bologna l’ultima delle 3 giornate di squalifica.

DIFESA CONTATA – Lo slovacco tornerà a comporre la difesa a tre con de Vrij e Godin, quest’ultimo che sarà titolare al posto dello squalificato Bastoni e considerando il fatto che l’unica alternativa resta Ranocchia, alla luce della squalifica anche di D’Ambrosio. L’ultima volta che i tre (Skriniar, De Vrij e Godin) hanno giocato insieme è stata Lazio-Inter del 16 febbraio scorso, match perso 2-1 dai nerazzurri.

GAGLIARDINI C’E’ – Al momento, il grande dubbio di formazione per Conte verso Verona-Inter riguarda l’attacco con Lautaro e Sanchez a contendersi l’ultimo posto da titolare al fianco di Lukaku. A centrocampo la coperta è corta, visto che Sensi e Barella non saranno a disposizione e Vecino ha pochi minuti nelle gambe. Per il Corriere dello Sport, Brozovic sarà affiancato da Gagliardini, sempre titolare dalla ripresa del campionato.