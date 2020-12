Le rivali – Verona, Juric: “Inter forte, ma così è un massacro. Stiamo attenti, altrimenti…”

Come sempre, una squadra tosta, battagliera, ben organizzata e capace di giocare in maniera intensa. L’Hellas Verona di Ivan Juric ha dato tutto, ma alla fine non ha potuto nulla contro l’Inter di Antonio Conte, riuscita alla fine a mettere in fila la settima vittoria consecutiva. A Sky Sport, l’allenatore gialloblù ha analizzato così il match:

MASSACRO – “Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, non concedendo praticamente nulla. Complimenti ai miei ragazzi, perché sono di nuovo andati oltre i loro limiti. Ma questo non è calcio, abbiamo giocato con tantissimi giocatori fuori ruolo. E’ stato un massacro. Bisogna vedere bene per fare meglio in futuro”.

ATTENZIONE – “Abbiamo dei ragazzini che giocano, ma così il calcio lo uccidiamo. L’Inter è forte, ma dobbiamo fare le cose per bene, bisogna stare attenti ed essere umili, vedendo gli errori che abbiamo fatto. Altrimenti rischiamo. I ragazzi sono fantastici, però bisogna stare molto attenti. Abbiamo perso 7-8 giocatori importanti, così è dura. Venti punti sono tanti, ma se continuiamo così… Fin qui abbiamo fatto un miracolo, bisogna intervenire bene”.

INTER FORTE – “Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla. Finché abbiamo retto dietro, per larghi tratti abbiamo fatto bene. L’Inter è molto quadrata e ha un gioco consolidato, ognuno sa quello che deve fare. Ti concede poco”.

(Fonte: Sky Sport)