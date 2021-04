Sky – Superlega, Juve: non ci sono scenari di dimissioni o cambi al vertice

Dopo la ritirata dei club che avevano deciso per un torneo alternativo alla CL il presidente Agnelli non si dimetterà

Dopo quanto successo con la Superlega, prima annunciata, poi sospesa e annullata per l'ammutinamento dei club inglesi, si era parlato dell'addio alla Juventus di Andrea Agnelli come ipotesi.

A Skysport, Giovanni Guardalà, inviato a seguito dei bianconeri, ha sottolineato: "Non risulta che possano arrivare le dimissioni di Agnelli di cui si parla da ieri sera. Continuerà a lavorare, a seguire la Juve come ha sempre fatto. Non ci sono scenari né di dimissioni, né di cambi al vertice della società. Vedremo l'evoluzione del prossimo futuro perché sarà inevitabile un dialogo tra queste società e le autorità UEFA. A livello nazionale non cambia niente".