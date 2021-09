Juve, Allegri: “Le favorite sono Inter, Milan e Napoli. Noi siamo in ritardo”

Le parole del tecnico bianconero: "Abbiamo vinto lo scontro salvezza, siamo a parità di punteggio con la Samp. Poi vediamo alla sosta di novembre dove siamo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Sampdoria, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così del momento della sua squadra: "Dobbiamo giocare bene e cercare di vincere: è importante per la classifica e per prendere i primi 3 punti in casa. Ci saranno cambiamenti, c'è bisogno di gestire le energie, poi penseremo al Chelsea. Le favorite? Ha ragione Sacchi che l'Inter e il Milan e il Napoli siano le favorite. Giusto così.