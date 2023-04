EDICOLA / TS: Juve-Allegri, pressione alta. Roma-Milan, fregatura per due

Sulla prima pagina del quotidiano sportivo torinese le tensioni in casa bianconera, il quasi scudetto del Napoli e il pari tra giallorossi e rossoneri

"Juve-Allegri, pressione alta". Questo è il titolo principale del quotidiano sportivo torinese. "Stasera a Bologna per rialzarsi dopo tre ko di fila. Max tra tensioni ed obiettivo Champions. In Francia rilanciano l'ipotesi Tudor. Di Maria, assenza polemica". Poi l'uno a uno dell'Olimpico: "Roma-Milan, succede tutto nel recupero. Pari folle, fregatura per due e Mou perde pure Belotti".