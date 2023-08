Ecco la prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 23 agosto 2023. Spazio alla Juventus e al calciomercato

"Non solo Lukaku: Juve in azione. Vendi Kean poi Berardi o Morata". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 23 agosto 2023.