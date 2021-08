CR7 non c’è, per la Juve è buio totale: l’Empoli domina e vince allo Stadium. Ok Fiorentina

Cristiano Ronaldo non c'è a risolvere i problemi in avanti della Juventus e i bianconeri sprofondano in un buio totale

Cristiano Ronaldo non c'è a risolvere i problemi in avanti della Juventus e i bianconeri sprofondano in un buio totale. Allo Stadium, l'Empoli domina per larghi tratti sul piano del gioco, con trame definite e armoniche, e alla fine batte i padroni di casa con il gol di Manuso al 21'. La squadra di Allegri non riesce praticamente mai a rendersi pericolosa, e subisce la personalità degli avversari, che non si lasciano per nulla intimorire e, anzi, vanno anche vicini al raddoppio in un paio di occasioni. Nel secondo tempo spazio anche per Andrea Pinamonti, arrivato in azzurro dall'Inter, autore di una buona prestazione.