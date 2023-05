Juve, Carnevali: “Giustizia sportiva arriverà a giuste conclusioni. Serie A non falsata”

«Caso Juve ? La giustizia sportiva sta facendo un percorso che porterà a conclusioni giuste. Speriamo che si concluda presto, così avremo chiarezza su questa stagione e sulla prossima, ma il campionato non è falsato: le squadre devono organizzarsi per quello che verrà».

Così, l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato di quanto sta succedendo in SerieA e in casa Juventus nel giorno della sentenza della Corte d'Appello che ha tolto ai bianconeri dieci punti per il caso plusvalenze. Un secondo filone di indagini su manovra stipendi e rapporti con gli agenti sarà discusso in un'altra udienza fissata per il 15 giugno. Le parole del dirigente neroverde sono arrivate a margine della cena di Gala organizzata a Roma in occasione della finale di Coppa Italia.