Sky – Scambio Vlahovic-Lukaku, attesi sviluppi nella prossima settimana

Juventus e Chelsea non hanno ancora raggiunto l'accordo per lo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku

In casa Juventus la priorità del mercato resta sempre Romelu Lukaku. Il belga, in uscita dal Chelsea, è l'obiettivo numero 1 per i bianconeri che stanno trattando proprio con i Blues per trovare la quadra della trattativa che dovrebbe portare Vlahovic a Londra, sponda Blues.