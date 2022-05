Zazzaroni: “Inter, dominato con la Juve. Ma non c’era primo rigore. La faccia di Marotta…”

Il giornalista ha parlato della gara contro i bianconeri e si è soffermato anche sugli errori dell'arbitro Valeri

Ivan Zazzaroni, su Radio Dee Jay, ha parlato della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: «Cosa ha sbagliato la Juve in finale di Coppa Italia? Secondo me ha sbagliato più Valeri della Juventus, anche Allegri ha sbagliato alcuni cambi. Ma ha vinto la squadra più forte, quella che ha dominato la partita. Però il primo rigore non c'era e c'era il doppio giallo su Brozovic. Se fosse capitato al contrario chissà cosa sarebbe successo si dice? Ma l'Inter è stata superiore, lo dico per i siti, per condizione atletica e mentale, di convinzione e la Juve aveva alcuni tra i suoi che giocano sempre quindi sono arrivati alla finale bolliti. Ma ripeto, che sia chiaro, che l'Inter ha dominato la partita».